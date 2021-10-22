Bakan Kurum: 11 bin metreküp müsilaj topladık

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 11 bin metreküp müsilaj toplandığın söyledi.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Saat 10.00’da başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan şehirlerin vali ve belediye başkanları katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli bilgiler vererek hedeflerinden bahsetti.

“MARMARA’YI MÜSİLAJDAN KURTARIYORUZ”

Temmuz ayından itibaren gerçekleştirilen çalışmalarla müsilaj sorunu ile ilgili önemli aşama kaydettiklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, “Marmara Denizimizi en güzel haliyle evlatlarımıza bırakmak için 22 maddelik eylem planımız kapsamında yaklaşık 5 aydır tüm ekiplerimizle titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Marmara’nın kurtulması için atılacak adımlarda izlenecek yolu anlatan Bakan Kurum, “Stratejik planımızın kapsamını İstanbul ve Çanakkale boğazları, Susurluk Havzası, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzadaki tüm illerimizi içine alacak şekilde belirledik. Stratejik Planımızı; 168 kurum temsilcimizle, 300’den fazla katılımcıyla çalıştay ve toplantılar düzenleyerek hazırladık" diye konuştu.

Müsilaj temizleme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Müsilaj temizleme çalışmalarımızı, temmuz ayı itibariyle Marmara Deniz yüzeyinde ve kıyılarında müsilajın tamamen ortadan kalkması sebebiyle tamamladık. Bir aylık temizleme çalışmalarımız sonucunda 11 bin metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.

118 MİLYON LİRA CEZA

Marmara Denizi'nden alınan 2 bin 910 yüzme suyu numunesi için yaptığımız analizlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini söyleyen Kurum, yapılan denetim ve uygulanan cezaları açıkladı:

"Marmara Denizine kıyısı olan illerimizde denetimlerimize 7/24 esasıyla devam ediyoruz. Bugün itibariyle toplam 12 bin 865 kara kökenli kirletici, 75 bin 411 deniz aracı olmak üzere toplam 88 bin 276 denetim gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerle 834 işletmeye ve 99 deniz aracına toplam 118 milyon lira idari para cezası uyguladık. 135 işletmenin faaliyetini durdurduk."

"YAKINDA MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"



"Bundan sonra atacağımız her adımı bu stratejik plan çerçevesinde kararlılıkla, titizlikle atacağız" diyen Kurum, şunları söyledi:

"Hedefimiz; Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve Yaşatan Bir Marmara! Planımızda 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 130 alt faaliyet belirledik ve çalışıyoruz. Marmara Denizi’nin özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımızın onayıyla yakın zamanda bu tarihi kararı milletimizle paylaşacağız."

“DOĞAYA ZARAR VEREN TEK BİR LİTRE SUYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”



Atık suların çevreye verdiği zararın farkında olduklarını ve bununla ilgili ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Kurum, “Üniversitelerimiz ve belediyelerimizle Noktasal Kaynaklı Kirliliğin Tespiti Projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında 445 evsel, kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisini yerinde inceledik. 201 tesisle ilgili yapılması gerekenleri belirledik" dedi.



Stratejik planımız kapsamında bölgedeki tüm atık su arıtma tesislerini kademeli bir şekilde yenilediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:



"Doğaya zarar veren tek bir litre suya dahi tahammülümüz yok. Bu nedenle mevcut durumda havzada arıtılan atık suların yüzde 46’sı ileri biyolojik arıtmadan geçirilirken, bu oranı 2024 yılında yüzde 100’e ulaştıracağız. Yüzde 3,2 olan arıtılmış atık suyun yeniden kullanım oranını 2023 yılında yüzde 5’e çıkaracağız. Yani Marmara Bölgesinde her 1 milyon 200 bin vatandaşımızın atık suyunu yeniden kullanacağız.”

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