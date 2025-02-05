Bakan Kurum: 2025 sonu evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.



6 Şubat eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Dünyada duymadım böyle bir depremi, böyle bir yıkımı. Konutlara, iş yerlerine, okullarına zarar verirken ekonomi ve istihdama da zarar verdi. Yurt dışından gelen mevkidaşlarımıza '201 bin konutu teslim ettik' deyince bu sayılar doğru mu diye dinliyorlar. Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından enkazını kaldırmaları haftalarca sürdü. 450 bin konutun tamamının inşasını başlattık. Bu da bizim devletimizin gücüdür. Cumhurbaşkanımızın iradesini sahaya yansıtmasıdı" dedi.



"2025 SONU EVİNE GİRMEYEN TEK BİR AFETZEDE KALMAYACAK"



"24 Ocak'ta 201 bininci anahtarımızı teslim ettik" diyen Bakan Kurum, "Tamamının inşaatı başlandı. 2025 sonu geldiğinde bizim hedefimiz evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bunun için de ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Koordine halinde bir süreci yürütüyoruz. TOKİ'de yaşayan bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Evlerimizi de o hassasiyetle yapıyoruz" diye konuştu.

"MUHALEFET 450 BİN KONUTUN YAPIMINI DEĞİL, MAKETİNİ YAPAMAZ"



CHP lideri Özgür Özel'in eleştirilerine de yanıt veren Bakan Kurum, "Özgür Özel 'deprem bölgesinde sınıfta kaldılar' diye bir açıklama yapmış. 201 bin konutun anahtarını teslim ediyoruz, konutların yüzde 45'i bitirilmiş durumda, onlar görmezden duymazdan gelmeye devam ediyorlar. 'Tayyip Erdoğan bu enkazın altında kalır' dediler. Şimdi ne oldu? Biz 2 yıl bitmeden konutların yarısını teslim ettik, bu yılın sonunda konutların hepsini bitireceğiz, evine girmeyen depremzede vatandaşımız kalmayacak inşallah" dedi.



"Muhalefetin bölgedeki belediye başkanları, milletvekilleri bize teşekkür ediyor" diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"450 bin konutun yapımını değil, maketini yapamazlar. Bu kadar adamı organize edemezler, birbirlerine düşerler. 25 yıldır yönettikleri belediyelerde bedava konut vereceğiz diyorlardı. Bedava bir tane konut yok. Niye yapmadınız? Hiçbir engelleme faaliyetimiz yok. Algı yapıyorlar. Gündemlerini farklı bir noktaya çekme arzusu içindeler. Kaç tane kentsel dönüşüm projeniz var? 1,5 milyon konutu sosyal konut olarak milletimize vermişiz. 25 senedir İzmir'i yönetiyorsun, 6-7 yılda Ankara'yı İstanbul'u yönetiyorsunuz ne yaptınız? Muhalefet 25 yıldır İzmir Körfezi'ni temizleyemedi. Güzel bir şey yapın da biz de alkışlayalım. Burdaki canların üstünden niye siyaset yapıyorsunuz ayıp değil mi?"

