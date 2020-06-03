Bakan Kurum: 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hava kalitesini korumak için yeşil yürüyüş ve bisiklet yollarına ağırlık vereceklerini söyledi.



Bugüne kadar yerel yönetimler tarafından yapılan bin 150 kilometrelik bisiklet yoluna destek olduklarını belirten Kurum, 81 ilde bisiklet yollarının artırılması için 2018'de başlattıkları çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.



Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sakarya, Trabzon, Tunceli'de başlanan toplam 102 kilometrelik bisiklet yolunun yapımının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, Batman, Bitlis, Çanakkale, İstanbul, Konya, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tokat, Yozgat, Zonguldak illerindeki toplam 114 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına ise devam edildiğini ifade etti.



Avrupa Bisiklet Ağı (Eurovelo) ile entegre olacak 3 bin 165 kilometrelik güzergah için "Şehirlerarası Ulaşım ve Turizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planı" hazırladıklarını aktaran Kurum, Anadolu ve kıyı koridoru olmak üzere 2 etap halinde planlanan bisiklet yollarının 1650 kilometrelik kısmını bu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını vurguladı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, "Bisiklet yollarımız şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve ulusal, uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek. Toplamda 102 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Korunan alanlara yapacağımız 1496 kilometre, 17 ildeki 114 kilometre ve Avrupa Bisiklet Ağı ile entegre olacak 3 bin 165 kilometre bisiklet yolu ile vatandaşlarımız için 2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde toplamda 4 bin 775 kilometre bisiklet ağı kurmuş olacağız. Yaya ulaşımına katkı sunmak için de 2023 yılına kadar 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu yapacağız" bilgisini verdi.



KORUNAN ALANLARA DA BİSİKLET YOLLARI YAPILIYOR



Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarındaki bisiklet yollarının yapımına da devam edildiğini söyleyen Kurum, şunları kaydetti:



"İzmir ile Antalya arasında bulunan korunan alanlarda yapacağımız bisiklet yolları Datça-Knidos, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Ölüdeniz, Patara-Kaş-Kekova ve Bodrum-Yatağan-Milas'ta yoğunlaşacak. Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yapacağımız bisiklet yolları ise Gölbaşı ilçesi ile Tuz gölü etrafında yer alacak. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sınırları içerisinde bulunan korunan alanlara yapacağımız bisiklet yolları toplamda 1496 kilometreye sahip olacak. Bakanlık olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan bisiklet yollarının uygulama projelerini tamamladık, Tuz Gölü ve Gölbaşı'ndaki bisiklet yollarının uygulama projelerinin çalışmaları ise sürüyor. Korunan alanlara yapılacak olan bisiklet yolları 318 milyon 750 bin liraya mal olacak."



Kurum, yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu için belediyelerden gelen taleplerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

SOSYAL MESAFE İÇİN TOPLU TAŞIMA YERİNE BİSİKLET KULLANILMASI ÖNERİSİ

Öte yandan Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının corona virüs döneminde fırsata dönüştürülebileceğini belirterek, "Bu dönemde insanlar sosyal mesafe için kısa mesafede toplu taşıma yerine bisiklet uzun mesafede de elektrikli bisiklet kullanmaya başlayabilir. Sonuç olarak bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.



Suyabatmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun sağlıklı ulaşım aracı ve çevre dostu olan bisikletin önemine dikkati çekmek amacıyla 3 Haziran'ı, Dünya Bisiklet Günü ilan ettiğini hatırlattı.



Yapılan çalışmaların bisikletin dünyanın geleceğini koruyan önemli etkenler arasında yer aldığını belirten Suyabatmaz, "BM, 2030 yılına Küresel Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri koydu. İnsanoğlunu bu hedefe ulaştırabilmek içinde bisiklet 12 başlıkta çözüm ortağı oldu" diye konuştu.

Suyabatmaz, bisikletin spor kapasitesini arttırdığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Bisiklet insana tasarruf ettirir, ülkenin, şehrin ve insanın ekonomisini güçlendirir. Bisiklet her derde deva, insan sağlığına yararlı, çevre dostu, sürdürülebilir ve sağlıklı ulaşım aracıdır. Her yıl 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü ülkemizde de kutluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan kutlama etkinliklerini ülkemizde yaptık. 2018 yılında bisikletle kıtalararası geçiş yaparak Dünya Bisiklet Günü'nü farklı bir şekilde kutlamıştık."

"HALKIMIZ BİSİKLET KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Avrupa'da bisiklet kültürü ve altyapısının ileri seviyede olduğuna dikkati çeken Suyabatmaz, Türkiye'de ise bunun henüz yetersiz olduğunu vurguladı.

Suyabatmaz, Türkiye'de yapılan bisiklet yollarının yarıdan fazlasının standartlara yeterince uygun olmadığını ifade ederek, "Bu durum bisiklet kullanımını engelliyor ya da yapılan yollar ulaşım amaçlı değil. Örneğin sulama kanalının kenarına 9 kilometre bisiklet yolu yapılıyor ya da parkın içine yapılıyor. Bu da günlük yaşamda topluma ulaşım amaçlı katkı sunamıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin bisikletle ilgili çalışmalara başladığını dile getiren Suyabatmaz, şunları kaydetti:



"Devletimiz bizimle de işbirliği yaparak bisikletle ilgili 9 yasal düzenleme yaptı. Fakat bunları uygulama sürecinde sıkıntı var. Pek çok belediye başkanı, bisikletin kentine ve insanına yapacağı olumlu katkının farkında değil. Yine halkın bisiklet kültürü yeterince güçlü değil. Bisikletin faydalarını topluma anlatmamız gerekiyor. O zaman halkımız bisikletli yaşama sahip çıkacaktır. Aynı köy ekmeğinin faydalarını öğrendikçe köy ekmeğine talebin artması gibi bisiklete de talep artacaktır."



"TÜRKİYE'DE SON DÖNEMDE BİSİKLET SATIŞLARI ARTTI"



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde insanların evde kaldığını anlatan Suyabatmaz, bazı insanların bisikleti tercih ettiğini dile getirdi.



Suyabatmaz, dünyada ise birçok ülkenin bu dönemde caddelerdeki bir şeridi bisiklet yoluna çevirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı ülkeler bu dönemde bisikletlerin tamiri için kişi başı 50 euro dağıttı, bazıları da bisiklet satın alınmasında 250 ile 500 euro arasında değişen oranlarda satın alma desteği yaptı. Ülkemizde de en son düşük faizli kredi kampanyasında bisiklet kredisi açıklandı. Ama 3 bin liranın üzerinde bir bisiklet alırsanız bu kampanyadan faydalanıyorsunuz. Bizim talebimiz şehir içinde kullandığımız ulaşım ve spor amaçlı ekonomik bisikletlerin de bu kampanya kapsamına alınmasıdır. Hatta birçok ülkede olduğu gibi KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böylece insanların tasarruf yaparak bedava ulaşımla spor yapması sağlanacaktır."



Corona virüs salgını sonrasında bisiklet kullanımının artması gerektiğinin altını çizen Suyabatmaz, "Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması corona virüs döneminde fırsata dönüşebilir. Bu dönemde insanlar sosyal mesafe için kısa mesafede toplu taşıma yerine bisiklet, uzun mesafede de elektrikli bisiklet kullanmaya başlayabilir. Sonuç olarak bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.



Suyabatmaz, Türkiye'de son dönemde bisiklet satışlarının da arttığını sözlerine ekledi.

VİDEO: CORONA VİRÜS BİSİKLET SATIŞLARINI ARTIRDI