Bakan Kurum: 453 bin yuvayı bitirip teslim edeceğiz

Kurum, Dünya Yetimler Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Çamlıca Restoran'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuştu.



Kahramanmaraş'ta olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Kurum, 6 Şubat depremlerinin yaralarını hep birlikte saracaklarını söyledi. Kurum şunları söyledi: "Çünkü bugün aramızda şehitlerimizin emaneti yavrularımız var, annelerimiz var, babalarımız var. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın, bugüne kadar ellerimiz daima ellerinizde oldu, yüreğimiz hep yüreğinizde oldu ve söz veriyorum bundan sonra da her anınızda hep yanınızda ve sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin bir evladı, bir kardeşi olarak her zaman bizi yanı başınızda göreceksiniz. 6 Şubat sabahı nasıl bir ve beraber olduysak inşallah depremin tüm yaralarını sarana kadar da hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Maraş, Milli Mücadele döneminde kahramanlıktır. Maraş, İstiklal Harbi'nin ilk meşalesinin yakıldığı yerdir. Bu şehir nice acıya rağmen yeniden ayağa kalkmasını bilenlerin şehridir. Bunu 6 Şubat depremlerinde de gösterdiniz. Depremde yaşadığınız büyük acıya rağmen sabrettiniz. Devletinize, milletinize sonuna kadar güvendiniz. Biz de size layık olmak için çok çalıştık."



İlk günden itibaren verdikleri tüm sözleri tuttuklarına işaret eden Kurum, deprem bölgesinde inşası başlamamış tek bir konut, tek bir iş yeri bırakmadıklarını bu kapsamda ise 34 bin yuva ile yeni bir Kahramanmaraş inşa ettiklerini belirtti.



Kahramanmaraş'ın hemen her mahallesinde mutlaka bir projelerinin devam ettiğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:



"Deprem bölgesinin genelinde toplam 201 bin konut ve iş yerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle sizlere teslim ettik. Şimdi bir sözümüz daha var. Kahramanmaraş'ımızda inşallah 40 bin yeni konut ve iş yeri daha yapacağız, söz verdiğimiz konut ve iş yeri sayısını toplamda 74 bine ulaştıracağız. 2025 yılı sonuna kadar deprem bölgemizin tamamında hak sahibi tüm vatandaşlarımızın evi olacak. 453 bin yuvayı bitirip teslim edeceğiz. Kararlıyız. Bir ülke büyüklüğüne denk olan tam yarım milyon yuvayı tamamlayacağız, evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Aynı anlayışla inşallah bu çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Yüzyıllardır bu topraklardayız. Çok büyük badireler yaşadık. Başımıza gelen her sıkıntıda nasıl dimdik durduysak, bugün de bir Anka Kuşu gibi küllerimizden hep birlikte doğuyoruz. Şehirlerimizin kapılarını yeniden huzura, mutluluğa ve refaha açıyoruz. Tabi bu mutluluğa erişmek için sadece konut yapmayı yeterli görmüyoruz. Şehirlerimizi, çarşılarıyla, pazarlarıyla, yeşil alanlarıyla yeni birer yaşam alanı olarak tasarlıyoruz."



Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapalı Çarşı'da 140 dükkanın restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini diğer yandan da Tarihi Demirciler Çarşısı'nda 76 iş yerini inşa ettiklerini hatırlatarak, kent için daha fazla hizmet vermek istediklerini dile getirdi.



Kentin yaralarının sarılmasına yönelik tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi veren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen 23 yılda daima halkın yanında olduklarını ve her kararı onlarla birlikte aldıklarını anımsattı.



Türkiye için yeni bir dönemi başlatmanın gayreti içerisinde çalıştıklarını anlatan Kurum, şu ifadelere yer verdi:



"Bölgemizdeki huzurun ve barışın Türkiye merkezli şekilleneceği yeni bir yüzyıl için çabalıyoruz. Bu yüzyıl Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle 85 milyonun gönül birliğiyle, desteğiyle inşallah dualarıyla başlıyor. Dünyada herkes yükselen Türkiye gerçeğini görüyor. İnanın ekonomimizin her açıdan güçlendiği, zenginliğimizin arttığı, terörün tarihe gömüldüğü, herkesin daha mutlu ve müreffeh olduğu bir Türkiye'ye doğru hızla ilerliyoruz. Hiç şüphesiz böyle bir Türkiye'ye doğru yürürken atılacak en büyük adım; deprem bölgemizi hızla ayağa kaldırmaktır. Biz de bu şuurla koşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar, deprem bölgesindeki her annenin evladı olduk. Annelerimize hayırlı bir evlat olmak için; bize yakışan neyse onu yaptık, yine onu yapacağız. Yani sözümüzün eri, işimizin ehli olmaya devam edeceğiz. Daima doğru, daima mütevazı, daima dürüst olacağız; çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız."