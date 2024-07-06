Bakan Kurum: 6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği Kahramanmaraş'ta merkez rezerv alanlarında devam eden şantiyelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, göreve tekrar getirilmesinin ardından ilk ziyaretlerini vatandaşların taleplerini bizzat dinlemek, projeleri yerinde incelemek ve alınması gereken kararlar varsa yerinde görmek için deprem bölgesine yaptığını belirtti.

Bu kapsamda dün Malatya'yı bugün ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldiklerini, buradan da Hatay'a gideceklerini anlatan Kurum, deprem bölgesinin ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki ziyaretleri düzenli olarak sürdüreceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bir ayağımız, gönlümüz, kalbimiz her zaman deprem bölgesinde olacak. Hep söylediğimiz gibi deprem bölgesinin derdi derdimiz sevinci de hepimizin sevinci olacak. Tek arzumuz, isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak, Kahramanmaraş'ımızı eski güzel günlerine kavuşturmak. İşin sonunda da vatandaşımızın dualarını almak ve evlerine gidip hoş sohbetler yapmak. İnşallah o günlere hızlı şekilde erişmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. Kaybedecek bir saniyemiz yok, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, bu hizmetleri yapacağız. Proje alanlarımızı tek tek ziyaret ediyoruz ve vatandaşımızın bizden beklentilerini bizzat yerinde dinlemek ve yerinde çözüm üretmek suretiyle hızlı kararlar alıp o kararları da uygulamak istiyoruz."



Depremi siyasi bir malzeme yapmaksızın siyaset üstü görerek muhalefet belediyesi ve tüm sivil toplum örgütleriyle süreci yönetmek istediklerini aktaran Kurum, 6 Şubat'ta halkı yasa boğan depremlerin hüznünü ilk günkü gibi yüreklerinde taşıdıklarını dile getirdi.



Bakan Kurum, 11 ili ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen afet nedeniyle devasa bir alanda çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, "6 Şubat depreminin mali faturası 104 milyar doları aşmış durumda. Bugüne geldiğimizde o günden bugüne Bakanlığımız, iştiraklerimiz ve TOKİ Başkanlığımız tarafından yapılan konutların sayısı 276 bine ulaştı. Yine yerinde dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın taleplerini de gerçekleştiriyoruz. 4 bin 500 köyde vatandaşımızın mümkünse yerinde, değilse eğer toplu alanlarda köy konutlarının yapım sürecini yürütüyoruz ve bugüne kadar 76 bin konutumuzu 2 bin şantiyemizde çalışan 153 bin emekçi kardeşimizle birlikte teslim etmiş olduk." ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konutu ve ardından da etap etap afette zarar görmüş tüm konutları şehrin ihtiyaçlarını gözeterek yapıp teslim etmek olduğuna işaret eden Kurum, bugüne kadar Kahramanmaraş özelinde 17 bin 592 konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini aktardı.

