Bakan Kurum açıkladı: Marmara  Denizi'ne oksijen verilecek

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele devam ediyor.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, yarın Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'nin 30 metre derinliğine oksijen verileceğini söyledi.

Kurum, "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz" dedi.

SONUCA GÖRE UYGULAMA GENİŞLEYECEK

5 farklı noktada başlatılacak pilot uygulama sonrası oksijen değerlerinin anlık takip edileceğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."

1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz.



22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. 💙 #MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 21, 2021

ANADOLU YAKASI SAHİLLERİNDE, MÜSİLAJ GÖRÜLMEDİ



Öte yandan, İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor. Bugün kent genelinde etkili olan kuzeyden esen rüzgarın ters akıntı oluşturması nedeniyle, Anadolu Yakası sahillerinde müsilaj tabakasına rastlanmadı.



Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da sahil şeridinde müsilaj görülmezken, bazı yerlerde sahilden 1 ila 2 kilometre açıkta birikmeler olduğu gözlendi.



SU ALTINDAKİ FELAKET!