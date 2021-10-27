Bakan Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin ayrıntılarını anlattı

2019 yılında yapımına başlanan Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi tamamlandı. Millet Bahçesi'nin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

NTV yayınına konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKM Millet Bahçesi'ne ilişkin ayrıntıları anlattı.

Kurum ''Millet Bahçesimiz bir yaşam, kültür alanı. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını giderebileceği bir sosyal yaşam alanı olarak tarif ediyoruz'' dedi.



Bakan Kurum şöyle devam etti:



''Gastronomi anlamında bir yöresel ürünler pazarımız var. Hemen yanında kültür merkezimiz, müzemiz var. Sanat otelimiz var. 5 bin kişinin aynı anda konferans verebileceği bir konferans salonumuz var. Camimiz var. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği birçok aktivite mevcut.''



Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nde millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi ve geniş yeşil alanlar yer alıyor. AKM Millet Bahçesi'nde açılışın ardından 4 gün boyunca etkinlikler devam edecek.



Kurum, ''28 Ekim'de faaliyetlerimiz başlayacak ve 4 gün sürecek. İçinde konserlerimiz, ışık ses gösterileri olacak. Ok atacaklar, kaykaya binecekler çocuklar. 700 bin metrekarelik alanın her noktasında faaliyetler olacak'' diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de açılması planan 404 millet bahçesinin 111'nin tamamlandığı da söyledi.