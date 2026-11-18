Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , zirvenin ilk haftasını yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini 9'uncu günde de devam ettirdi.

İlk olarak Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, "Antalya ’da güçlü bir diyalog zemininde uluslararası temaslarımıza devam ediyoruz. Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Sayın Carsten Schneider ile iklim kriziyle mücadelemizi hızlandıracak ortak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Kurum ayrıca Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Wopke Hoekstra ile de ikili görüşme yaptı. Kurum, görüşmeye ilişkin, "COP31’de yoğun bir iklim diplomasisi yürütüyoruz. Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Sayın Wopke Hoekstra ile bir araya gelerek küresel iklim gündemini, önümüzdeki döneme dair öncelikleri ve iş birliğimizi güçlendirecek adımları değerlendirdik." paylaşımında bulundu.