Bakan Kurum başkanları kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.

Bakan Kurum, bakanlıkta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık.

Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."