Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

Hatay 'da “Ev Sahibi Türkiye 500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni düzenlendi. Törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'un yanı sıra Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, TOKİ Başkanı Levent Sungur ve vatandaşlar katıldı.

“ASRIN İNŞASINI TÜRKİYE'NİN BAŞARISINA ÇEVİRDİK”

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden inşası için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi. Kurum, "Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi sizlerin sabrı ve dirayetiyle, asrın inşasını hep birlikte Türkiye’nin başarısına çevirdik. Böylece sokakları gezdiğimizde, Hatay’da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 155 bin yuvamız aldı." dedi.

"40 BİNİN ÜZERİNDE HEMŞEHRİMİZİ YUVALARINA KAVUŞTURUYORUZ"

Yüzyılın Konut Projesi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Bakan Kurum, "Bugün de 500 Bin Sosyal Konut Hamlemiz kapsamında, Hatay’ımızdaki 8 bin 500 hak sahibi kardeşimiz için konut belirleme kuralarını çekiyoruz. Böylece 40 binin üzerinde hemşerimizi daha, güvenli, sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz. Tabii hemen müjdesini vereyim ki, biz bu sosyal konutlarımızı da asrın inşasındaki süratimizle bitirecek, Hataylı hemşehrilerimize ekim ayında teslim edeceğiz." diye konuştu.

"BU KADAR YETER DEMİYORUZ"

Bakan Kurum, "Şimdiye kadar TOKİ’miz eliyle 11 bini aşkın dükkanı Hatay’ımıza kazandırdık. Tabi hiçbir zaman bu kadarı yeter demiyoruz, şehrimizin ticari geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz. İşte bugün de Antakya’mızın Arasta bölgesine muazzam bir ticaret merkezi kazandırıyoruz. Güncel yatırım değeri 3,5 milyar TL olan bu ticaret merkezimizdeki esnaf kardeşlerimiz anahtarlarını teslim alacak." dedi.

"BU İŞLERİN AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİYLE OLMAYACAĞINI GÖRDÜK"

Bu hizmetleri yaparken birilerinin de devleti, AFAD'ı, Kızılay'ı ve kurumları yıpratmak için çırpındığını aktaran Bakan Kurum, "Biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir bölgeyi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık; onlar yalanlarla yapılanları gölgelemeye çalıştı. Biz on binlerce işçimizle gece gündüz ter döküp 455 bin konutu teslim ettik; onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan oturdukları yerden ahkam kesti. Biz 11 bin kilometrelik altyapıyı ilmek ilmek yeniden ördük; onlar sadece çamur attı. Biz milletimizin umudunu büyütmeye çalışırken, onlar sadece umutsuzluk pompaladı. Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak, ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. 'Dostlar alışverişte görsün' diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez. Bunun böyle olmadığını da zaten gördük. Geçen zaman içerisinde kurumlarımıza güveni sarsmaya çalışanların o boş naraları, o iftiraları bir yel gibi geldi geçti. Zira güneş balçıkla sıvanmaz. Onların yalanları unutuldu gitti ama geride devletimizin yükselen eserleri kaldı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden törende, anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi.