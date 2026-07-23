Bakan Kurum Cemil Tugay ile görüştü. "İzmir'in ihtiyaçlarını ve talepleri değerlendirdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kurum, "İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik." dedi.

Bakan Kurum, yerel yönetimlerle uyum ve iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini de belirtti.

Cemil Tugay da “Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutlak butlan kararının ardından 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.

Tugay, Özel'in kuracağı yeni partiye katılıp katılmayacağın ilişkin sorulara da "Bir süre daha bağımsız kalma niyetindeyim." yanıtını vermişti.