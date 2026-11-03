Bakan Kurum: COP31 Yeşil Bölge iklim çözümlerinin merkez üssü olacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Türkiye 'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya 'da oluşturulan Yeşil Bölge'nin iklim çözümlerinin merkezi olacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, COP31 hazırlıklarına devam eden Türkiye, 527 bin metrekaresi "Mavi Bölge", 582 bin metrekaresi "Yeşil Bölge" olmak üzere yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekare alanda ev sahipliği yapacak.

Mavi Bölge'de dünya liderleri iklimin geleceğini müzakere edecek, Yeşil Bölge'de ise bu müzakerenin uygulamaya dönüşmüş hali gösterilecek. Böylece, Yeşil Bölge, COP31'in "uygulama COP'u" vizyonunun merkezi olacak.

Bu kapsamda, yeşil enerjinin nasıl kullanıldığı, sıfır atığın nasıl yönetildiği, gıdanın nereden geldiği gibi tematik başlıkların uygulaması katılımcılara sahada gösterilecek.