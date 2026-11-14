Bakan Kurum COP31'de gençler ve çocuklarla bir araya geldi

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nin altıncı günü, "Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler" temasıyla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , "Çocuklar, Gençler ve İklim Dayanıklılığı Üzerine Üst Düzey Diyalog" toplantısına katıldı.

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisini UNICEF'in yayımladığı raporla anlatan Kurum, "Dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. 2025 yılında iklim kaynaklı olaylar 171 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattı. Her rakamın arkasında yarım kalan bir ders, ertelenen bir hayal, çocuğunun geleceği için kaygılanan bir anne, bir baba var." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan insani dramın çocukların hayatında bıraktığı derin izlere dikkati çeken Kurum, "Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Gazze'de her çocuğun yaşama, öğrenme, oynama ve güven içinde büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.