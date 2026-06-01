Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir Şerifali’de bin 442 yeni konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Eeprem riskine karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda TOKİ , Ataşehir Şerifali'de İmar İskan Bloklarının dönüşümünü tamamladı.

Toplam 260 bin metrekarelik alanda 3 etaptan oluşan bin 442 konut, 121 iş yeri, bir cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Radye temel üzerine, yatay mimaride inşa edilen konutlar, kat kuralarının ardından etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.

“SAĞLAM YUVALARINA KAVUŞTU"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , konutlarına taşınmaya başlayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Biz 'Devlet baba' dedik" başlığıyla yaptığı paylaşımda Kurum, "Vatandaşlarımız, devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerifali’de 1442 konutu dönüşümle yeniledik." ifadelerine yer verdi.

“TOKİ DEVREYE GİRDİ”

Görüntülerde yer alan hak sahibi Muhammed Aydın, daha önce 35 yıllık, depreme dayanıksız binalarda oturduklarını belirterek, "Yenilenmesi gerekiyordu. TOKİ devreye girdi, binalarımız yenilendi. Büyük bir deprem bekleniyor İstanbul'da. Olması gerekeni şu anda devlet yapıyor. Biz, 'Devlet baba' dedik. Hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız. Binalarımız bir an önce yıkılıp teslim edildi. Evlerimize taşıncaya kadar kiralarımız da ödendi. Hiçbir mağduriyet yaşamadık." ifadelerini kullandı.