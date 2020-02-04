Bakan Kurum: Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depremi sonrası hasar gören yapılarla ilgili açıklama yaptı.

Depremin ardından tespit edilen ağır hasarlı 107 binanın yıkıldığını açıklayan Bakan Kurum, kent genelinde 4 bin 600 binanın daha yıkılacağını söyledi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız. Binalarımızın yıkımını sürdürüyoruz. Acil yıkılacak binalarımızın da yıkımını başlatmış durumdayız. Elazığ'da 107 binanın yıkımını bitirdik.

''KENT GENELİNDE 4 BİN 600 BİNA DAHA YIKILACAK''

Drone'larla depremden etkilenen binalar belirleniyor. 10 bin konutluk proje çalışması başlattık. Önceliğimiz ağır hasarlı binaların yıkılması. 30 binanın acil şekilde yıkımını gerçekleştirdik. 441 tane acil şekilde yıkılması gereken binalar var. Lazerlerle depremden etkilenen binalar belirleniyor. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4 bin 600. 4 bin 600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak.''

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