Bakan Kurum: Enerji güvenliği dünyanın en önemli gündem maddesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile birlikte Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı "COP31" ile ilgili İstanbul'da kameraların karşısına geçti.

Bakan Kurum, iklim krizinin etkilerini de özetleyip "Kritik bir eşikteyiz." dedi.

Kuraklık yıllık maliyetinin 307 milyon dolar olduğunu ifade eden Kurum, "4 milyar insan yılda bir ay ciddi su kıtlığı yaşıyor. 2024-2025 yılında 3,7 kilometrekare ormanımızı yangınlarla kaybettik." diye konuştu.

PLASTİKTE KISITLAMA

Plastik kirliliğini azaltmak amacıyla plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak pamukları gibi tek kullanımlık ürünlerin piyasaya arzının yasaklamasına yönelik yönetmeliğin bu yılın sonunda yürürlüğe konulması hedefliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Tek kullanımlık plastikler dediğimiz plastik çatal tabak gibi geri dönüştürülemeyen atıkların geri dönüşüme uygun olmasına ilişkin bir çerçeve hazırlıyoruz." açıklamasını yaptı.

SAVAŞ ENERJİ FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Kurum, ABD İsrail İran savaşının enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi.

Amaçlarının enerji güvenliğini sağlamak olduğuna dikkat çeken Kurum, "Ülkelerin gelişmesi için ihtiyaç olduğunu iklim değişikliğinde de uyumlu hareket etmesini COP 31 başkanlığı olarak sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kurum, enerji güvenliğinin dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının petrol ve doğalgaz piyasalarında ciddi sıkıntılara yol açtığını da ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

“Dün uluslararası enerji ajansı piyasaya 400 milyon varil petrol salmaya başladı çok önemli.”