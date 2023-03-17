Bakan Kurum: Haftaya 11 ilde 20 bin konutun temeli atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 40. gününde Malatya'da açıklama yaptı.

Bakan Kurum, önümüzdeki hafta 11 ilde 20 bin konutun temelini atacaklarını açıkladı.

''298 BİN BİNA YIKIK YA DA AĞIR HASARLI''

Kurum, ''876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık." dedi.



Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''Devletimiz şu anda 2,5 milyon vatandaşımıza sahada barınma imkanını sağlamıştır. 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina incelendi. 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

''11 İLDE 650 BİNİN ÜZERİNDE BİNA İNŞA EDECEĞİZ''

21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da 1400 Kilis'te 234 Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300 Malatya'da 5 bin 702 Elazığ'da 505 Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. 11 ilde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz.

''ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 20 BİN KONUTUN TEMELİNİ 11 İLDE ATACAĞIZ''

Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız."

