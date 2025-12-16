Bakan Kurum: Hatay'da, 455 bininci yuvamızın anahtarlarını 27 Aralık’ta teslim edeceğiz

Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı.

Göreve gelmelerinde bu yana 50 bin çalışma arkadaşlarıyla 81 ilde 922 ilçeye hizmet götürmek için aşkla, azimle çalıştıklarını söyleyene Kurum, "Biz istiyoruz ki istisnasız her bir şehrimiz yeni yuvaları ve işyerleriyle, birbirinden güzel tarihi kent meydanlarıyla, sosyal, kültürel alanlarıyla, gölleri, denizleri ve millet bahçeleriyle, birer yıldız gibi parlasın. Özellikle de depremsellik açısından kritik bir coğrafya üzerine kurulmuş olan ülkemizin, yaşadığı afetlerde binlerce evladını toprağa vermiş milletimizin ‘güvenli yarınları için’ insanüstü bir gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

“HATAY'IMIZDA, 455 BİNİNCİ YUVAMIZI TESLİM EDECEĞİZ”



6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde ilk konutların temellerini 15. günde attıklarını hatırlatan Kurum, "Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. ‘Devlet nerede?’ diyenler oldu. Onlara, asrın felaketini asrın inşasına dönüştürerek cevap verdik ve ‘Devlet, işte burada’ dedik. Geçtiğimiz yıl yine bu kürsüde, ‘155 bininci konutumuzu teslim ettik’ demiştik. Ve bugün büyük bir gururla söylüyoruz ki; o sayının üzerine tam 300 bin konut daha ekledik. İnşallah 27 Aralık’ta barışın ve medeniyetimizin kalbi olan Hatay’ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 'Asrın İnşası, Türkiye’nin Başarısı' diyecek; 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

Kentsel dönüşüm seferberliğiyle üretilen 1 milyon 750 bin sosyal konuta 500 bin sosyal konut daha ekleyeceklerini ifade eden Kurum, "24 Ekim’de 500 bin sosyal konutumuzun ilk adımını attık. Yeni yuvalarımızı 81 ilimizde yapacağız. Bunların 100 binini İstanbul’umuzda inşa edeceğiz. 15 bin kiralık sosyal konut daha inşa edeceğiz. Bununla da yetinmeyecek 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezlerini, gündüz bakım evlerini, taziye evlerini, misafirhaneleri ve spor salonlarını da hızla inşa edeceğiz. 5 milyondan fazla kardeşimizin başvurduğu projemizin ilk kuralarını 29 Aralık’ta çekecek. Allah’ın izniyle ilk anahtarlarımızı da Mart 2027’de teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 543 millet bahçesini en son hizmete açılan 1 milyon 215 bin metrekare büyüklüğündeki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile beraber, 313’ünü vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Kurum, "230 millet bahçesinde ise çalışmalarımız devam ediyor. 81 ilimizde yapacağımız doğa koruma alanlarımızın genişletilmesinden iklim değişikliğine uyum projelerine, düzenli atık depolamadan atıksu arıtma tesislerine kadar her alandaki yatırımlarla sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir şehirler için canla başla çalışacağız." dedi.