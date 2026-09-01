Bakan Kurum: İklim değişikliğine karşı aksiyon almak zorundayız

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Ankara'da "COP31 Başkanlığı, Diplomatik Misyonlar için Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

"SEL SULARI VİZE SORMUYOR"

Konuşmasında Nepal'de yaşanan sel felaketi ni hatırlatan Bakan Kurum, "Doğanın dengesi bozulduğunda haritalara gururla çizdiğimiz o sınırların aslında hiçbir anlamı kalmıyor. Sel suları vize sormuyor, kasırgalar kontrolümüzden geçmiyor. İklim öfkesi hiçbir diplomatik kuralı da tanımıyor." dedi.

“COP31 MASASINDA SESSİZ YIĞINLARIN SESİ OLACAĞIZ”

Küresel fırtınada hiçbir suçu olmayan Afrika ülkelerinin en ağır bedeli ödemesine göz yummayacaklarını söyleyen Kurum, “COP31 masasında biz sessiz yığınların sesi olacağız. Bu kötü gidişatı değiştirecek kararlılığı hep birlikte göstermek üzere buradayız.” diye konuştu.

İklim değişikliğine karşı bugüne kadar çok karar alındığını anlatan Kurum “Artık sadece aksiyon almak zorundayız, bu kararları eyleme dönüştürmek zorundayız. Biz tarihe uygulama COP'u olarak geçmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.