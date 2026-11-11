Bakan Kurum: İklim krizine karşı güvende değiliz

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen bakanlar yemeğinde konuşma yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İklim krizine karşı güvende değiliz. Hiçbir ülke ne kadar güçlü olursa olsun iklim krizinin karşısında duramaz. İklim değişikliği bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Kaderlerimiz birbirine bağlıdır.

Çocuklarımız "Bizim için bir dünya bıraktınız ama o dünya nasıldı?" diye soracak.Hayallerin gerçekleşmesi için yalnız umut etmek yetmez. Umut cesaret ister, umut birlikte hareket etmek ister.

Sözlerin hayata geçtiği geleceğin temelini atmak istiyoruz. Gelecek nesiller bizi aldığımız kararlarla hatırlayacak."