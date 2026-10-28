Bakan Kurum ile Mansur Yavaş görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş 'ı kabul etti.

KURUM: BAŞKENTİMİZİN İHTİYAÇLARINI DEĞERLENDİRDİK

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

YAVAŞ: BAKANLIĞI İLGİLENDİREN KONULARI GÖRÜŞMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK

Mansur Yavaş da Bakan Kurum'un sosyal medya paylaşımını alıntılayıp “Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'nı ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 9 Eylül'de kabul etmişti. Görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verilmişti.