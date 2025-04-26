Bakan Kurum: İstanbul'da 437 az hasarlı bina tespit ettik
İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından incelenen 8 bin 367 binadan 437'sinin az hasarlı olduğu tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 binayı incelediklerini bildirdi.
"7 BİN 113 BİNA HASARSIZ"
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."
Bakan Kurum'un paylaşımında, en çok ihbar gelen 5 ilçe, "Bahçelievler 1171, Bağcılar 581, Esenler 995, Avcılar 495, Küçükçekmece ise 937" şeklinde sıralandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Deprem
- Bina
- Murat Kurum