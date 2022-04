Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm 2035'te bitecek

Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kurum, şunları söyledi:



"2035 yılına geldiğimizde inşallah Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük. Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz. Çünkü bizim artık kentsel dönüşümde gerek İstanbul'umuzda gerek tüm şehirlerimizde ne bir saat ne bir dakika ne de bir saniye kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok."



Gaziosmanpaşa'da yaptıkları yeni dönüşüm projelerini, Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'daki çalışmalarla birleştirerek, İstanbul Avrupa Yakası'nda adeta kentsel dönüşüm ağı ördüklerini dile getiren Kurum, bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya'dan Bağlarbaşı'na, Sarıgöl'den Yenimahalle'ye ve Pazariçi'ne kadar toplam 6 proje alanında ilk 1000 konutu 2021 yılında teslim ettiklerini söyledi.



"2023 YILINA KADAR 6 BİN 500 YENİ EV VE İŞ YERİMİZİ TESLİM EDECEĞİZ"



Kurum, kalan konutların etaplar halinde tamamlanacağını kaydederek, "2023 yılına kadar 6 bin 500 yeni ev ve iş yerimizi sizlere teslim edeceğiz. Yeşil ağımıza gelince, bakın biz, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi, Sultangazi'de Sultangazi Millet Bahçesi, Gaziosmanpaşa'mızda da 1 millet bahçemizin açılışını yapmıştık. Bu 3 millet bahçemiz, Alibeyköy Barajı'ndan başlayan gençlik parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile Haliç'e ve Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan yeşil bir ağı oluşturuyor. Bu yeşil ağı her geçen gün daha da genişletiyoruz. İstanbullu kardeşlerimize nefes aldıran, şehrin gürültüsünden uzak, yeni sosyal yaşam alanları üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.