Bakan Kurum: Küllerinden doğan 11 ilin umudunu paylaşıyoruz

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden üç yıl geçti. Depremde yaşamını yitirenler için bugün anma törenleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Osmaniye'de düzenlenen törene katılacak.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SIMSIKI SARILIYORUZ”

Törenin yapılacağı alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir konuşma gerçekleştirdi.

Bugün hüzün ve umudun bir arada yaşandığını söyleyen Bakan Kurum, "Bir yanda deprem şehitlerimizi özlemle anıyor, şehitlerimizin emanetine sımsıkı sarılıyoruz." dedi.

“KÜLLERİNDEN DOĞAN 11 İLİMİZİN UMUDUNU PAYLAŞIYORUZ”

Depremin üzerinden geçen üç yılda 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Depremin üzerinden üç yıl geçmişken, biz enkazları değil biten yuvalarımızın mutluluğunu, küllerinden yeniden doğan 11 ilimizin umudunu paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, "455 bin yuvamız depremzede olduğu halde kendi yarasını unutan, arabasıyla, kamyonuyla Gaziantep'e koşan, Kahramanmaraş'ın elinden tutan, Hatay'ın gözyaşını silen Osmaniyeli kardeşlerimin vatan sevgisini taşıyor." ifadelerini kullandı.