Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi, bu rakam yıl sonuna kadar 79 bin 420'ye yükselecek.



Bakan Kurum, paylaşımında, depremzede İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu." sözlerini alıntılayarak, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.