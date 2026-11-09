Bakan Kurum, NTV yayınında açıkladı: En yüksek katılımın olduğu bir COP olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31 ) ilişkin NTV canlı yayınında Seda Selek ve Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Zirvede iklim değişikliğiyle mücadelede yeni taahhütler yerine mevcut sözlerin hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirten Kurum, "Artık söz bitti, eyleme geçelim diyoruz. Yeni bir taahhüt istemiyoruz. Antalya'da bu taahhütlerin gerçekleştirildiği ve uygulamaya döndüğü bir COP olsun istiyoruz" dedi.

"İNSANLARIN HAYATINA DOKUNSUN İSTİYORUZ"

Zirvenin yalnızca diplomatik görüşmelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kurum, alınacak kararların günlük yaşama somut katkı sağlamasını istediklerini söyledi.

Kurum, "İnsanların hayatına, gündelik hayatına, üretimine, bir çiftçiye, bir turizmciye dokunsun istiyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırdık diyebileceğimiz bir deklarasyon olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da düzenlenen zirvenin bugüne kadarki en geniş katılımlı COP toplantısı olacağını belirten Bakan Kurum, katılımcı sayısına ilişkin bilgileri de paylaştı.

Kurum, şu ana kadar devlet ve hükümet başkanı düzeyinde 102 liderin katılım bildirdiğini, zirvede ayrıca 330 bakanın yer almasının beklendiğini söyledi.

Antalya'daki organizasyona 100 bini aşkın ziyaretçinin gelmesinin öngörüldüğünü de ifade etti.

"İSRAİL'İ DAVET ETMEDİK"

Bakan Kurum, zirveye İsrail'in davet edilmediğini belirterek Gazze'de yaşananların COP31'in gündeminde de yer alacağını söyledi.

Türkiye 'nin İsrail'e yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Kurum, "Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek" dedi.

EN BÜYÜK SALONUN ADI GAZZE OLACAK

Zirvede Gazze'ye özel bir yer ayrıldığını açıklayan Kurum, konferansın en büyük salonuna Gazze adının verildiğini belirtti.

Kurum, "Burada en büyük salonun ismini Gazze'ye verdik. Gazze'deki soykırımı Gazzeli çocuklarla anlatan resim sergileri olacak" ifadelerini kullandı.

NTV'YE ÇEVRE HASSASİYETİ İÇİN TEŞEKKÜR

Sıfır Atık hareketinin COP31'in önemli başlıklarından biri olacağını belirten Bakan Kurum, çevre bilincinin artırılmasına yönelik yayınları nedeniyle NTV'ye de teşekkür etti.

Kurum, "Ben gerçekten NTV'yi tebrik ediyorum. Yıllardır çevre hassasiyetinden ötürü sizler, Seda Hanım, Ahmet Bey ve bütün buradaki çalışanlar Türkiye'ye bu farkındalığı çok iyi anlattınız. Ben teşekkür ediyorum sizlere" diye konuştu.