Bakan Kurum NTV'nin sorularını yanıtladı. İşte TOKİ 500 bin konut kura tarihi ve yeri

HATAY MECLİS BİNASI RESTORASYONU

İçinde bulunduğumuz bina da özel sektörün destekleriyle yapılmış. Sizin dahil olduğunuz Doğuş Grubu gerçekleştirdi. Tüm hayırseverlerimiz tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır.

Depremde sadece bina değil, tarihimiz ve medeniyet varlıklarımız da depremde zarar görmüştü. Meclis binası için çok ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Meclis binamız şimdi gururla Hatay'a tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Buradan Doğuş Grubu'na, Ferit Şahenk Bey'e de ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Bu tarihi bölgede tüm Hataylıların anısı var. Tüm bunları yaparken eskisinden daha güzel ve sağlam bir şekilde inşasını gerçekleştirdik. Hatay'da tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi istihdamı artıracak, turizmi canlandıracak cazibe merkezlerinin inşasını üstlendik.

HATAY'DA KAÇ DEPREM KONUTU YAPILDI?

Hatay'da 153 bin 755 konutumuzu cumartesi itibarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bize yapamazlar bitiremezler diyenler oldu. Burada depremzede kardeşlerimizin aklını çelmek isteyenler oldu. 11 ildeki vatandaşlarımızla el ele verdik, 11 ilimiz ayağa kalktı. İnşallah bu anlayışla depremzede kardeşlerimiz tüm ihtiyaçlarını giderme anlayışında olacağız.