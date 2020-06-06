Bakan Kurum: Pandemi geçecek, deprem tehlikesi geçmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çöktüğü bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeleri sırasında NTV'nin sorularını yanıtlayan Kurum, özetle şunları söyledi:



"Dün Malatya'da 5 şiddetinde bir deprem oldu. Ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Can kaybı yaşanmadı. Sivrice merkezli depremde zarar gören hasarlı binaların 20 tanesi ağır hasara dönüştü. Biz Elazığ ve Malatya'daki kentsel dönüşüm ve afete karşı konut yapılması için 24 bin bağımsız bölümlü projemize başladık.



Bu proje örnek bir dönüşüm oldu. Vatandaşlarımıza 1 yıl içinde konutları teslim etme sözü verdik. Etaplar halinde teslimlerini yapacağız. En yakın zamanda Elazığ ve Malatya'da sağlam ve güvenli konutları teslim edeceğiz. Tüm Malatya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Ülkemiz tüm dünyada olduğu gibi önemli bir pandemi sürecinden geçiyor. Bu süreçte milletimiz vatandaşımızla birikte başarılı bir şekilde süreci yönettik. Bu günler geçecek deprem gerçeği geçmeyecek. Ülkemizdeki yapı stoğunu depreme hazırlıklı hale getireceğiz."