Bakan Kurum paylaştı. "Bu Başarı Türkiye'nin"

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan ve şimdiye kadar 455 bin konutun teslim edildiği "Asrın İnşa Seferberliği" devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Asrın İnşa Seferberliği için özel film hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Bu Başarı Türkiye'nin" isimli filmi sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, "Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler... Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz." ifadelerini kullandı.