Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut ürettik dünyada örneği yok

Duran, bu büyük sınavın toplumun her kesimini derinden sarstığını ancak acıyla birlikte dayanışmayı, sabırla birlikte dirayeti de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Asrın felaketi olarak niteledikleri sarsıntıların 11 ilde derin izler bıraktığını, 14 milyon vatandaşın hayatını doğrudan etkilediğini anlatan Duran, "Depremler nedeniyle 53 binin üzerinde canımızı yitirdik. 107 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Bu vesileyle vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. O yıkımı bizzat yaşayan, yakınlarını toprağa vermek zorunda kalan kardeşlerimize de sabır ve metanet diliyorum." diye konuştu.

İletişim Başkanı Duran, büyük felaketlerin yalnızca yıkımlar üretmediğini, bir milletin karakterini ve dayanışma ruhunu da bütün açıklığıyla görünür kıldığını dile getirdi.

"6 Şubat sonrası süreç Türkiye için devlet ve millet dayanışmasının en güçlü şekilde tezahür ettiği bir diriliş hikayesidir." ifadesini kullanan Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanları ve birimleriyle sahaya indi. Sivil toplum kuruluşlarımız hiçbir tereddüt göstermeden adanmışlık ruhuyla görevler üstlendi. Vatandaşlarımız sadece ellerindekiyle değil, yürekleriyle, dualarıyla, umutlarıyla yardıma koştular. Bir cana daha ulaşabilmek, bir enkazın başında daha umut yeşertebilmek, bir afetzedeye daha yalnız olmadığını hissettirebilmek için hep birlikte büyük bir gayret ortaya koyduk. Bu nedenle şunu söylemem gerekir. Biz bu felaketin üstesinden hem teknik kapasitemizle hem vicdanımızla hem de dayanışma gücümüzle geldik."

Duran, Türkiye'nin bu süreçte milletin ve devletin el ele vermesiyle yapılamaz denileni yaptığını ve insan merkezli yaklaşımıyla da dünyaya yeni bir standart sunduğunu belirtti.

AFET İLETİŞİMİ

Burhanettin Duran, afet ve sonrasındaki sürecin, gerçeği merkeze alan güçlü bir iletişim ortamının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Sağlıklı bir iletişim ortamının tesisi için yoğun gayret sarf ettiklerini ve buna da devam ettiklerini anlatan Duran, bu zorlu dönemde bir yandan depremzede vatandaşların yardımına koşarken, diğer yandan gerçeği hedef alan, arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğratmayı hedefleyen ve toplumsal huzuru zedelemeyi amaçlayan yoğun bir dezenformasyon kampanyasıyla, süreciyle mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

KURUM: 455 BİN KONUTU ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ildeki 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini belirtti.

Depremde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Bakan Kurum, binlerce binanın yıkıldığını, 104 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayıp yaşandığını söyledi.

Kurum, depremin yaşandığı zamanlar dünyada da bazı sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Ama biz bu karanlıktan çıkmasını bildik. Önce milletimiz bize inandı, biz de milletimizin desteğiyle gece, gündüz hiç durmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir taraftan arkadaşlarımızla enkaz çalışmaları yürütürken bir yandan da kalıcı konutların yapımına başlamıştık." diye konuştu.

Depremin ardından 15'inci günde temelleri attıklarını, 45'inci günde ilk konutları teslim ettiklerini anımsatan Kurum, saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini, bunun dünyada örneği olmadığını belirtti.

"Gelinen noktada 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Dualarla, desteklerle, milletimizin bize olan o inancıyla el ele vererek hamdolsun bu konutları teslim ettik. Tüm bu süreçte hep aklımızda şu vardı. Bu şehirler ayağa kalkarsa, Türkiye ayağa kalkar. Onun için 11 ilimiz hep önceliğimiz oldu." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece konut olarak da bakmadık bu diriliş sürecine. Biz biliyoruz ki şehir, sadece insanın inşa ettiği bir mekan değildir. Şehir aynı zamanda insanı inşa eden bir yapıdır. Geçmişimizi taşır, bugünümüzü şekillendirir, yarınımıza da istikamet verir. Biz şehirleri bu anlayışla, köklerini Türk-İslam medeniyetinden alan, insanı merkeze koyan bir tasavvurla inşa ederiz. Bizim şehir anlayışımızda insan vardır, ahlak vardır, komşuluk vardır, merhamet vardır. Bizim için şehir, insanın ruhunu yormayan, hayatını kolaylaştıran, dayanışmayı büyüten bir yaşam alanıdır. Camisiyle, çarşısıyla, okulu ve meydanıyla, insanı merkeze alan bir hayatın adıdır. 11 ilimizde de konutları inşa ederken yaşam alanları açtık. 'Şehirlerin kimliğidir' dedik, meydanlar inşa ettik."