Bakan Kurum Sındırgı'da konuştu: 152 binada 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı ya da yıkık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, hasar tespiti yapılmamış veya ağır hasarlı, orta hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.

Bakan Kurum, "Şu ana kadar da yine bu depremin artçıları olan 800'ü aşkın artçı depremi hep birlikte yaşadık. Balıkesir’de 152 binada 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı yada yıkık olduğunu yine Manisamızda 41 binada 53 bağımsız bölümün depremden ağır hasar aldığını ya da yıkık olduğunun tespitini yaptık." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm binaların tek tek inceleneceğini söylerken, "Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı’mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Onun dışında tespiti yapılmamış veya ağır hasarlı orta hasarlı olan binalara kesinlikle girilmemesini buradan ifade etmek isterim." diye konuştu.



Kurum, "Tabii hasar tespit çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızdan hasar gören, yine depremden bilhassa ağır hasar görmüş, acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayan vatandaşlarımız, yine kendisini binasında huzurlu hissetmeyen vatandaşlarımız varsa valiliğimiz koordinasyonunda 2 bini aşkın şu an misafirhanemiz, otel noktasında otellerimiz, yine barınma imkânlarımız mevcuttur. Burada sınır kutusunu, sınırdaki vatandaşlarımız talep etmesi halinde kaymakamlıklarımızdan, valiliğimizden bu barınmaya ilişkin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderebiliriz. Yine depremden hasar görmüş, bilhassa köyde yaşayan vatandaşlarımızın konteyner ihtiyacı için AFAD'ımız bugün yaklaşık altmış konteynerin donanımını bitirmiş olacak. Ve buna ilaveten valiliğimizin yine çalışmalarıyla birlikte bugün konteyner isteyen, depremde hasar görmüş evi yıkılmış tüm vatandaşlarımızı inşallah akşam itibarıyla konteynerlere yerleştirmiş olacağız." dedi.