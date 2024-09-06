Bakan Kurum: Vaniköy'deki çevre katliamına İBB izin verdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vaniköy'deki kaçak yapıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yıkım kararını ve sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Bakan Kurum, "Tek tek tespit ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün de yıkım devam edecek ve orada doğaya verilen zararlara ilişkin de yeniden ağaçlandırma, bitkisel peyzajın yapılması suretiyle ağaçların yerine dikmek suretiyle süreci yürütüyoruz." dedi.



"Belediye başkanının orada yaptıkları, yine başkanlığın yaptıklarını da gülümseyerek izliyoruz. Başkanın bu açıklamaları tamamen suçluluk psikolojisidir." diye konuşan Kurum, "Vaniköy'deki çevre katliamına izin veren kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada basit tadilat diye izin veren, bu kaçak yapıların yapılmasına müsaade eden kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi." ifadelerini kullandı.

"BİZ ORAYA GİDENE KADAR AKILLARI NEREDEYDİ"



Bakan Kurum, “Sormak lazım, biz oraya gidene kadar akılları neredeydi. Ellerinden tutan, engelleyen mi vardı. Niye gidip yıkmadınız? Günlerce İstanbul'u, Türkiye gündemini meşgul etmiş bir işe karşı siz duymazdan, görmezden geldiniz. Önce samimi olacaksınız. İstanbul Boğazı tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Burası bir kamu yatırımı. Gençlerimiz, sporcularımız için yapılmış bir yatırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yatırımı durdurmak elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama İstanbul Boğazı'ndaki katliama sessiz kalıyor. Dolayısıyla tek dertleri şov yapmak, algı üretmek. Zabıtalarıyla yol kesiyorlar, orada yıkımın engellenmesi adına türlü türlü eylemler yapıyorlar. Kendisi oyuncak olarak tabir etmiş. Biz İstanbul Boğazı'mızı dünyanın incisi olarak tabir ediyoruz." şeklinde konuştu.