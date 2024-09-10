Bakan Kurum ve İBB Başkanı İmamoğlu görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Bakan Kurum ve İBB Başkanı İmamoğlu görüştü

Başkanı 'nu talebi üzerine gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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