Bakan Kurum, yabancı konuklara Hatay'ı gezdirdi. "Asrın inşasını dünyaya gösterdik"

YABANCI KONUKLARLA HATAY TURU

Heyet, Bakan Kurum ile birlikte ilk olarak Kurtuluş Caddesi’ni dolaştı. Habib-i Neccar Camisi’nde incelemelerde bulunan konuklar, Kemalpaşa Caddesi, Asi Nehri kenarını, Tarihi Meclis Binası’nı ve Atatürk Caddesi’ni gezdi.

Daha sonra araçlarla dolaşan ve yeni yerleşim yerlerindeki konutları gören yabancı konuklar, çalışmaları takdirle karşıladı. Bakan Kurum, ziyaretin görüntülerini ve yabancı katılımcıların görüşlerini, "Birileri ‘yapılamaz’ dedi, Türkiye yaptı. Birileri ‘Hükümet bu enkazın altında kalır’ diye bekledi, biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde asrın inşasını dünyaya gösterdik." mesajıyla sanal medya hesabından paylaştı.

“GÖRDÜKLERİM GERÇEKTEN İNANILMAZ”

Saha ziyaretine ilişkin açıklama yapan BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, "3 yıldan kısa bir süre zarfında 100 binlerce konut inşa edilmiş. Gerçekten de sağlam bir anlatı, sağlam bir hikaye. Tüm dünya halkları için dirençli şehirlerle ilgili bu şekilde çıkartılıp yansıtılabilir. Türkiye'den de yine bu güzel örnekleri COP31'e taşımasını temenni ediyorum" dedi. Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fitore Pacolli ise "Burada yaşanan trajedinin, kaybedilen onca canın ve şehrin uğradığı ekonomik kaybın ardından gördüklerim gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yeniden ayağa kalkmak olağanüstü." diye konuştu.

“DÜNYANIN TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR”

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama da "2 yıl önce depremle büyük yıkım yaşayan bu bölgede bugün 100 binlerce konutun inşa edildiğini, yolların ve köprülerin yapıldığını, ticaretin ve ekonominin yeniden ayağa kalktığını görmek gerçekten hayranlık verici. Dünyanın, özellikle de en güçlü ve varlıklı ülkelerin, böylesine büyük afetlerin ardından yıkılmış şehirleri ve toplumları yeniden ayağa kaldırma konusunda Türkiye’den öğreneceği çok şey olduğuna inanıyorum." dedi.

“COP31 SÜRECİ İÇİN ÖNEMLİ BİR REFERANS"

Heyette yer alan Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjrani de "Hatay’da yürütülen yeniden inşa çalışmalarını daha önce çok duymuştuk. Ancak bugün, açıkçası takdiri fazlasıyla hak eden bir tabloyla karşılaştık. Ziyaret alanı, adeta kendi hikayesini anlatıyordu; gerçekten eşsiz bir deneyimdi" ifadelerini kullanarak, çalışmaların COP31 süreci çok önemli bir referans oluşturacağını belirtti.