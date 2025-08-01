Bakan Kurum: Yangınlardan etkilenen illerde 350 konutun ihale süreci başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'te 69, İzmir'in Ödemiş ilçesinde 138 ve Seferihisar ilçesinde 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecine başladıklarını belirterek, "Hızlı bir şekilde ihalelerimizi tamamlayacağız. Bu ay içinde hak sahipliği çalışmaları biten hem Bilecik hem İzmir'de temellerimizi atacağız. En geç 1 yıl içinde de konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Kurum, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki TOKİ konutları ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, hemşehrisi olmaktan gurur duyduğu Hatay'ın ticari, sosyal ve kültürel değeri açıdan sembolü konumdaki Antakya'yı yeniden canlandırdıklarını söyledi.



Depremlerde en ağır yarayı alan Hatay'ın bugün adeta "ayağa kalkışın" ve "yeniden doğuşun" simge şehri halinde geldiğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kolay olmadı. Hatay'a her geldiğimizde burada valimizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, vatandaşlılarımızla el ele verdik. Devlet, millet el ele vererek aslında bu zoru başardık. Başarmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda, bu çalışma ve azim karşılığı bugüne kadar 68 bin 406 konutu Hataylı kardeşlerimize teslim ettik. 2025 sonuna geldiğimizde de Hatay'da 153 bin bağımsız bölümü inşallah tamamlayıp teslim etmiş olacağız. İnşallah 1 ay içerisinde 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da Malatya'mızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, söz verdiğimiz gibi burada el ele başlattığımız bu çalışmayı neticelendirecek ve 11 ilde 453 bin hak sahibi kardeşlerimize konutlarını, iş yerlerini Allah'ın izniyle, milletimizin dualarıyla teslim etmiş olacağız."



"YIL SONU GELDİĞİNDE KÜÇÜMSEYENLER SUSACAK"



Kurum, "asrın inşası"nda çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, şunları dile getirdi:



"Birileri görmesin, duymasın. Bizim milletimizle olan bu mutluluğumuza, heyecanımıza ortak olmasın. Onlar, hayallerinin bile ulaşamadığı eserlerimizi küçümsemeye devam etsinler. Biz onlara inat depremzede kardeşlerimizle birlikte el ele 11 ili ayağa kaldıracağız. İnanın yıl sonu geldiğinde işte Atatürk Caddesi'nde olduğu gibi bu eserlerimizi, çalışmalarımızı, alın terini küçümseyenlerin hepsi susacak. Hiç kimse tek bir kelime konuşamayacak çünkü yıl sonunda bu projelerimiz bittiğinde, tüm yuvalar teslim edildiğinde sadece ve sadece o sıcacık yuvada yaşayanlar, o yuvalarda yazılacak o yeni hikayelerin sesini duyacağız. O mutlulukların sesinin duyacağız ve onlara ortak olmaya devam edeceğiz çünkü yıl sonunda bu emekçilerin emekleri konuşacak. Gece gündüz çalışan işçi, mimar, mühendis kardeşimin emeği konuşacak. Biz susacağız, eserlerimiz konuşacak. Biz bunun hayalini kurduk, bu hayali gerçekleştirmemize çok az kaldı. İnşallah yıl sonu hep birlikte bu coşkuyu, mutluluğu tüm Hatay ve 11 ilimizle birlikte yaşayacağız."

