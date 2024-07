Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i ziyaret etti.



Çenet ile basına kapalı görüşen Kurum, daha sonra rezerv alan ilan edilen Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi, Raufbey Mahallesi Sefa Evler Sitesi ve Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde incelemelerde bulundu.



Kurum, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki gelişmeleri anbean takip ettiğini söyledi.



Vatandaşları ziyaret edip taleplerini dinlediklerini ifade eden Kurum, gerekli çalışmaları hızlı şekilde yapmaya gayret ettiklerini anlattı.



Osmaniye'nin, devleti ve milleti için yorulmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğunu dile getiren Kurum, "Osmaniye'den kendisine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Osmaniye'miz büyük ve güçlü Türkiye davasında her zaman yanımızda durmuştur. Yiğit, mert Osmaniyeli kardeşlerimizden aldığımız güçle de bugün Osmaniye'miz bölgemiz için çok kıymetli bir şehrimiz olmuştur." diye konuştu.



YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT



Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"6 Şubat'ta başladığımız, seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz 11 ilde şu an 276 bin konutumuzun, iş yerimizin inşası süratle devam etmektedir. Yine 4 bin 500'e yakın köyde, vatandaşlarımızın köydeki yaşamlarını sürdürebilmesi, kırsal kalkınmayı devam ettirebilmemiz için ihtiyaçları giderebilecek altyapısı, üstyapısıyla inşaatlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu 11 ilde teslim edeceğiz. 2025'e geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bu anlayışla çalışıyoruz."



HER AY 25-30 BİN KONUT TESLİMİ PLANLANIYOR



Deprem bölgesinde çok önemli mesafeler katettiklerine dikkati çeken Kurum, "Depremin hemen ardından 46 günde 11 ilde 180 bin konutun temelini atmış ve hızlı şekilde vatandaşlarımıza bu konutları teslim edeceğimizin sözünü vermiştik. Aynı hızla, motivasyonla durmadan çok daha hızlı çalışacağız. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzun teslimini yapıp 2025'e geldiğimizde artık tüm deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yeni konutlarda oturduğu, ticareti, turizmi, üretimi ve istihdamıyla artık bölgenin 'kalkınma bölgesi' ilan edildiği bir süreci inşallah vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.