Bakan Kurum: 244 bin konutumuzun temellerini atacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, önümüzdeki 2 ayda depremin vurduğu 11 ide toplam 244 bin konutun temellerinin atılacağını duyurdu.

Öte yandan Bakan Kurum, 21 Şubat'tan bu yana 12 bin 781 konutun da sözleşmelerinin imzalanıp yapım sürecinin başladığını ifade etti.



Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:



AFAD'ın koordinasyonunda şehirlerdeki geçici yerleşim alanlarının kurulumunu sürdürüyoruz. Adıyaman'da 3 bin konteyner kurma çalışmamız sürüyor. Prefabrik yapılarımızın temelleri atıldı. 10-15 güne teslim edilmeye başlanacak. Yaşam alanları ile geçici barınma ihtiyaçları giderilecek. Hasar tespit çalışmalarımız tüm illerde devam ediyor. Adıyaman'da yüzde 95 seviyesine geldik. 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 binada inceleme yapıldı, 604 bin 858 bağımsız bölümden oluşan 212 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak ve ağır hasarlı tespiti yaptık.

Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız.



13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. Arazisi uygunsa oraya yapacağız. Değilse arazileri kamulaştırarak yapacağız. 21 Şubat'tan bu yana 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. 3 Mart itibarı ile 21 bin 244 konutun yapımını başlatmış oluyoruz.

