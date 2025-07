Bakan Kurum: 300 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Kurum, yapımı devam eden Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek, burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, 300 bininci konutumun anahtarlarını önümüzdeki ay Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile teslim edeceklerini ifade ederek, tek çabalarının milletin yüzünü güldürmek olduğunu belirtti.

Kurum, ''6 Şubat'ta sadece asrın değil, bin yıllık Anadolu tarihimizin en büyük felaketini yaşamıştık. İnanın her aşamada, yeni yuvalarımızın projelerini çizerken de burada temellerini atarken de inşaat süreci devam ederken de her zaman kardeşlerimizin yanında olduk, dizinin dibinde olduk. Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük inşaat seferberliğine de birlikte başladık. Yuvasına kavuşmayacak bir tek kardeşimizi bırakmayacağız dedik. Bir olacağız, birlik olacağız ve birlikte güçlü Türkiye olacağız dedik. Bu şuurla, bugün hamdolsun 250 bin konutunu açmış durumdayız. Bugün 250 bin yuvamızda milyonlarca kardeşimiz güven içerisinde yaşıyor, huzur içerisinde yaşıyor. Açtığımız yine on binlerce iş yerinde esnafımız helal ekmeğini kazanıyor. Şimdi yeni bir aşamaya daha geldik. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim etti. İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarlarının da burada Malatya'mızda önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada büyük bir coşku içerisinde teslim edeceğiz. Çabamız, aziz milletimizin yüzünü güldürmektir. Deprem bölgesinde gezdiğimiz her sokakta vatandaşımızın gözlerindeki o umudu görüyoruz. O mutluluğu görüyoruz. Onlar bize Allah razı olsun dediğinde, inanın tüm yorgunluğumuz gidiyor'' dedi.