Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Risk Kalkanı Planı kapsamında 13 kurul oluşturulacağını açıkladı.



Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''821 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI''

''Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Deprem bölgemizdeki illerimizde 5 milyon 4 bin 175 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapılmış durumda. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk.

''YAKLAŞIK 34 BİN KONUTUN İNŞA SÜRECİ BAŞLADI''

Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Diğer illerimizde de yüzde 90 seviyesindeyiz. İnşallah önümüzdeki bir kaç gün içerisinde diğer illerimizdeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Burada artçı depremler nedeniyle yeniden hasar tespiti çalıştığımız illerimiz, ilçelerimiz de mevcut. Hasar tespiti incelediğimizde yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 1999 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 34 bin konutun inşa süreci başladı.

RİSK KALKANI PLANI KAPSAMINDA 13 KURUL OLUŞTURULACAK

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için alt komisyonlarımızı belirlemiş olduk. Plan kapsamında toplam 13 kurul oluşturulacak.''