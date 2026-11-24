Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) sona erdi.

Zirvede Körfez ülkeleri ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle uzlaşı çıkmadı.

"KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum , dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin zirveye yönelik sorularını yanıtladı.

Zirvede Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmezden gelerek dayatmacı bir yaklaşım ile hareket ettiğini ifade eden Kurum, "Biz bir kabile devleti değiliz. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri görmezden gelemeyiz." dedi.

Kurum, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği, fosil yakıtlarla ilgili uzlaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye... Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler."

26 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMALAR

Kurum , farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşmalar imzalandığını da hatırlattı.

"Elektrifikasyon noktasında yüzde 35'e ilerleme ifadesini koyduk. Uyum finansmanının 3 katına çıkarılmasını koyduk. Yine karbon yakalama teknolojilerini 1,5 derece hedefi doğrultusunda koyduk." diye konuşan Bakan Kurum, "Metan emisyonlarının azaltılması noktasında mutabakata vardık. Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Yani kaybeden kim? Dünya. Kaybeden kim? İnsanlık. Yazık oldu."

"BİZE KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ"

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ile aralarında yaşananları da değerlendirdi.

Türkiye 'nin başkanlığı sürecinde kimsenin kendilerine müdahale edemeyeceğini belirten Kurum, "Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız." dedi.

UZLAŞI ÇIKMADI

COP31, ülkelerin uzayan görüşmelerde bir anlaşmaya vara-mamasının ardından 22 Kasım akşamı sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ülkeleri ile AB arasında yaşanan gerilim nedeniyle konferansın genel sonuçlarını içeren örtü kararda uzlaşı sağlanamadı.

Konferansın sonunda kapsamlı bir metin tarafların onayına sunuldu. AB ve bazı ülkeler, metinlerde fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık ifadelerin bulunmadığını ve emisyon azaltımına ilişkin düzenlemelerin beklentileri karşılamadığını savundu.

BAKAN KURUM DEVREYE GİRDİ

Müzakerelerin tıkanması üzerine COP31 Başkanı Murat Kurum devreye girdi. Kurum, hem AB yetkilileri hem de Körfez ülkelerini temsilcileri ile görüştü. İki tarafın da adım atmaması üzerine Bakan Kurum bu kez tarafları aynı masa etrafında buluşturdu.

Suudi Arabistan tarafı fosil yakıtlar meselesinin daha önceki COP’larda yer alan atıfla yer almasını kabul ederek bir adım attı. Ancak AB bu kez de "ticaret maddesi" üzerinden itiraz etti.

COP Başkanlığı tüm tarafları dinleyerek uzlaşı sağlayabilecek üç ayrı metin çıkardı yine de AB ülkelerinin tavrı nedeniyle uzlaşı çıkmadı.

36 BAŞLIKTA ANLAŞMA

Antalya’da fosil yakıtlara kilitlenen müzakerelerde uzlaşı çıkmadı ama 36 başlıkta anlaşma sağlandı.

Uzun yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu'nun, Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na geçişi konusunda uzlaşı sağlandı.

Küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak Belém Uyum Göstergeleri'nin uygulanmasına yönelik yol haritası kabul edildi.

İklim Finansmanı kapsamında oluşturulan iki yıllık çalışma programının 2027–2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde de uzlaşı sağlandı.