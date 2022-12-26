Bakan Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Rize'deki Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Kurum, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz" dedi.

Ayder Yaylası'ndaki inşaat görüntüsü sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

"13 BİN 615 METREKARE YEŞİL KALACAK"

Bakan Kurum, doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmında inşaatın sürdüğünü belirtti.

"Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Ayder'imizde altyapıyı yeniledik" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Otoparkı, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel ve yeşil olacak" paylaşımda bulundu.