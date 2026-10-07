Bakan Kurum'dan CAP31 mesajı. "Artık yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı konuşmalıyız"
07.10.2026 06:08
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 dönem başkanı Murat Kurum Fiji’deki oturumda, Antalya'daki İklim Zirvesi'ndeki eylem planını anlattı.
BM İklim Zirvesi'nin 31'incisi COP31 bu yıl Türkiye'de düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31'in dönem başkanlığını yürütüyor.
Kurum Fiji'de Pre-COP adı verilen, iklim zirvesi öncesi dünyadan farklı ülkelerde değerlendirmeler yapılan zirveye katıldı. Açılış oturumunda konuşan Kurum, “Antalya'ya gelirken ne yaptığımızı konuşalım, ne yapacağımızı değil. Yapacaklarımızı konuştuk. Antalya'da netice ve sonuçları konuşalım.” dedi.
Her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, bu yıl Antalya'da 9-20 Kasım arasında düzenlenecek. Dünyadan lider, aktivist, sivil toplum önderleri ve çevre araştırmacıları Türkiye'ye gelecek.