Bakan Kurum'dan CAP31 mesajı. "Artık yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı konuşmalıyız"

BM İklim Zirvesi'nin 31'incisi COP31 bu yıl Türkiye 'de düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31'in dönem başkanlığını yürütüyor.



Kurum Fiji'de Pre-COP adı verilen, iklim zirvesi öncesi dünyadan farklı ülkelerde değerlendirmeler yapılan zirveye katıldı. Açılış oturumunda konuşan Kurum, “Antalya'ya gelirken ne yaptığımızı konuşalım, ne yapacağımızı değil. Yapacaklarımızı konuştuk. Antalya'da netice ve sonuçları konuşalım.” dedi.



Her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, bu yıl Antalya'da 9-20 Kasım arasında düzenlenecek. Dünyadan lider, aktivist, sivil toplum önderleri ve çevre araştırmacıları Türkiye'ye gelecek.