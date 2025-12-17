Bakan Kurum'dan, DEM Parti'li Koçyiğit'e "şantiye şefi" yanıtı

Bütçe maratonunun devam ettiği Meclis Genel Kurulu'nda, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum arasında "şantiye şefi" polemiği yaşandı.

Koçyiğit, Kurum'u konuşmasının büyük bölümünde deprem bölgesinde konut inşasını anlattığı gerekçesiyle "30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasında yaptığı inşaatları anlattı. Sanırsınız ki Çevre, Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi." sözleriyle eleştirdi.

"11 İLİ AYAĞA KALDIRMAK ŞANTİYE ŞEFLİĞİYSE, ŞANTİYE ŞEFİYİM"

Bakan Kurum da bu eleştirilere şu ifadelerle yanıt verdi:

"Şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliğiyse evet şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim, deprem bölgesinin şantiye şefiyim."

"455 BİN KONUTU TAMAMLADIK"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili de "Deprem oldu, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Peki siz ne yaptınız? Ben size söyleyeyim. Siz ellerinizi ovuşturdunuz, 'Şimdi bittiler, enkaz altında kalırlar, yapamazlar, bitiremezler.' dediniz, bitirdik. 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.