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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki sel felakatine ilişkin açıklama yaptı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Selin etkilerinin ne kadar sert olduğu görüldü. Kayıp 7 vatandaşımızdan 5'inin cenazesine ulaşıldı. 2 kardeşimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Belediyelerimiz, AFAD ve bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Buradaki süreç valimiz koordinasyonunda işletiliyor. İklim değişikliğiyle ilgili mücadele ülkemizin en önemli gündem maddesi.



Eylem planlarımızı açıklamıştık. Yapılması gerken işlemleri valilik kararıyla belediyelerimize gönderdik. Dere güzergahları üzerindeki konutun taşuınma sürecini yürütüyoruz. Batı Karadeniz bölgemizde de iklim değişikliğinin ikinci etabı olan mücadeleyi sürdürme amacıyla tespitlerimize başladık. yapılması gereken her türlü adımı atacağımızı yeniliyorum.

Dere kenarındaki binaların taşınması önceliğimiz. Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında.

Bu binaların boşaltılması sürecini yapıyoruz. Tespit çalışmaları bitince bu süreci yapacağız. Belediyelerimizin ihtiyacı olan tüm desteği vereceğiz.



Afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin talep gönderildi. Konu üzerinde çalışılıyor. Valiliğimiz zarar gören vatandaşlar için yapılması gerekenleri yapacak.

İmar barışına başvurmaları taşkın riski taşıyan alanlardaki dönüşümü etkilemeyecek. İmar barışına başvursalar bile bu binalar kaldırılacak."



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