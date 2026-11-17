Antalya 'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, "İstanbul'dan Antalya'ya: İklim Uygulamasında D-8 Ortaklığı" başlıklı D-8 İklim Eylemi Üst Düzey Bakanlar Oturumu gerçekleştirildi.

Mavi Bölge'deki Uzungöl Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.

Türkiye 'nin öncülüğünde 1997 yılında İstanbul'da kurulan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı; Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın yanı sıra 2025 yılında üyeliği yürürlüğe giren Azerbaycan'dan oluşuyor.

Toplantıda D-8 ülkeleri arasında iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji, yeşil sanayileşme ve finansman alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

GAZZE İÇİN ÇAĞRI

Bakan Kurum, Gazze'de savaş ve yıkımın yanı sıra kış şartlarının da ağırlaştığını belirterek, on binlerce hanenin etkilendiğini, 40 binden fazla aile barınağının zarar gördüğünü söyledi.

Yağmur suyunun kanalizasyonla karışmasının halk sağlığını tehdit ettiğini anlatan Kurum, "COP31 boyunca dirençli şehirlerden, temiz enerjiden, su güvenliğinden, finansmandan ve uygulamadan söz ettik. O halde bütün bu kavramların ilk karşılığını en çok ihtiyacı olan Gazze'ye sunmalıyız. Bu nedenle D-8 ülkeleri ile birlikte COP31 Antalya-Gazze İklim Hattı adı altında somut ve acil bir çalışma başlatmayı öneriyoruz." dedi.

MOBİL ARITMA SİSTEMLERİ

Gazze'ye yönelik önerilerini açıklayan Kurum, "Güneş enerjisi ve bataryayla çalışan mobil su arıtma sistemleri sağlayabiliriz. Sağlık merkezleri, su kuyuları ve kanalizasyon için bağımsız enerji üniteleri kurabiliriz. Mobil drenaj ekipmanları, atık toplama araçları ve kış şartlarına dayanıklı yaşam üniteleri gönderebiliriz. Çocukların eğitimden daha fazla uzak kalmaması için ihtiyaçlarını karşılayabiliriz." diye konuştu.

İnsani yardım malzemeleri ve ekipmanların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının önemine değinen Bakan Kurum, D-8 ülkelerinin ortak sorumluluk üstlenmesini istedi.

NECMETTİN ERBAKAN'I ANDI

D-8'in yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'da başlayan kuruluş sürecini hatırlatan Kurum, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı. Erbakan'ın D-8'i daha adil bir uluslararası düzen arayışının somut adımlarından biri olarak gördüğünü belirten Kurum, iklim meselesinin de D-8 ülkeleri açısından kalkınma, adalet ve fırsatlara erişim meselesi olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, 17 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen ilk D-8 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı'nda kabul edilen İstanbul Bildirisi'nin Antalya'da somut iş birliklerine dönüştürülmesini hedeflediklerini kaydetti.