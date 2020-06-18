Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hafta sonuna kadar hasar tespit çalışmaları bitecek. Hızlı bir şekilde enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyoruz. Hafta sonu sınav var. Okullarımızda tespitleri yaptık. 1 okulda ağır 4 okulda orta hasar var. Gençlerimizi can güvenliğinliğini tehlikeye sokacak binalara almayacağız. Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmeyecek. Önümüzdeki dönemde de yaşanacak. Deprem riski hiçbir zaman geçmeyecek.

BİNGÖL'DEKİ DEPREM İKİNCİ KEZ EVSİZ BIRAKTI

