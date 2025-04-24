Bakan Kurum'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili son durumun değerlendirildiği toplantının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

, 'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul TOKİ'de devam eden toplantıya değindi.

Kurum, "İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık, tüm ekibimizle son durumu değerlendirdiğimiz toplantımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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