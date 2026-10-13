Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli"

Deprem riskine karşı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , dönüşüm verilerini paylaştı.

"2 MİLYON 378 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI"

Verilere göre, 2012 itibarıyla Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındığı, 2 milyon 378 bininin dönüşümü tamamlandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli.” diyerek kentsel dönüşüme katılma çağrısı yaptı.

Kurum "Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim." dedi. Bakan Kurum, her iki 2 kentsel dönüşümden birinin İstanbul’da gerçekleştirildiğini söyledi.

"İSTANBUL'DA 291 BİN BAĞIMSIZ BİRİMDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

İstanbul'da 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı, 1 milyon 7 bin dönüşüm tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor.

Verilere göre, İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası ile bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken, 117 bin 914'ü tamamlandı.