Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Marmara Denizi'ni deniz salyasından (müsilaj) kurtarma çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan acil eylem planına göre ilk adım olarak 8 Haziran'da deniz yüzeyinde temizleme çalışmaları başladı.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili son bilgileri Twitter hesabı üzerinden paylaşan Murat Kurum, iki gün içerisinde 392 metre küp müsilajın toplandığını duyurdu.

Kurum paylaşımında şehirlere göre temizlenen müsilaj miktarlarını da sıraladı. Buna göre İstanbul'da 103,8 m³, Balıkesir'de 79 m³, Kocaeli'de 56 m³, Yalova'da 53 m³, Bursa'da 50 m³, Çanakkale'de 27 m³, Tekirdağ'da ise 23 m³ müsilaj toplandı.

Kurum paylaşımında, "Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 m³ müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'mızı kararlılıkla uygulayarak temizliğimize devam edeceğiz.8 Haziran'da 15 bölgede denizden 235,2 m³, 9 Haziran'da 16 bölgede denizden ve karadan 156,6 m³ müsilajı temizledik.



Marmara Denizi'mizde 1.000 kişilik ekibimiz, 46 temizleme gemimiz ve 27 teknemizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Medeniyetimizin göz bebeği şehirlerimizi, Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı kaderine terk etmeyerek kirlilikten kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

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MARMARA'DA MÜSİLAJ ADASI OLUŞTU