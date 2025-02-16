Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e 'Atma Ziya' videolu yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ismini vermediği bir bakanın, 6 Şubat depremleri sonrası, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile sert bir tartışma yaşandığını iddia etmişti. İddiaları yalanlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren videolu paylaşım yaparak, "Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum.” dedi.

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e 'Atma Ziya' videolu yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, katıldığı televizyon programında "Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığı" yönündeki iddialarına hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videolu paylaşım yapan Bakan Kurum, "Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da. Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel Halk TV'de katıldığı programda, Tutdere'nin deprem sonrası ismini vermediği bir bakanla tartışma yaşadığını anlatmıştı. Özel, "Bu Bakan, Abdurrahman'ı gördüğü bir yerde, üzerine yürümüş. Abdurrahman da kendini kaybetmiş bunun iki yakasına yapışmış, zor ayırmışlar." demişti.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki:

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki:

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